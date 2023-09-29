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Selen Uçer’in ‘Pervaneyim’i yayında! 

Rol aldığı pek çok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunu ile kariyerine sayısız ödül sığdıran oyuncu Selen Uçer, ilk özgün şarkısı olan üçüncü single’ı ‘Pervaneyim’ ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Selen Uçer’in ‘Pervaneyim’i yayında! 

2021 yılında Zuhal Olcay’ın sesinden dinlediğimiz ‘Gecenin Öteki Yüzü’nü yorumlayan, 2022 senesinde ise ‘Cennet’ adlı single’ını yayınlayan Uçer, sözü Yalçın Tosun, müzik ve düzenlemesi ise Tolga Görsev’e ait olan ilk özgün şarkısı ‘Pervaneyim’ ile bugünden itibaren müzikte de adından söz ettirecek. 

Selen Uçer’in ‘Pervaneyim’i yayında! 

 

Müzisyen / prodüktör Tolga Görsev ile yollarının kesişmesiyle onunla uzun soluklu bir müzik yolculuğuna çıkan oyuncu, sözleri Yalçın Tosun’a, beste ve düzenlemesi ise Tolga Görsev’e ait olan ‘Pervaneyim’ şarkısının heyecanını yaşıyor.

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