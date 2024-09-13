Selen Tuncer 'Affettim' diyor

Süheyla Yengi ve Günay Acar gibi değerli sanat hocalarından aldığı eğitimlerle müzikal birikimini zenginleştiren Selen Tuncer, kısa sürede adını duyurmayı başardı.



Ezel dizisi için yaptığı besteyle adından söz ettiren genç sanatçı, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde söz ve müziği kendisine ait olan "Affettim" adlı yeni single'ını dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi görerek kısa sürede yüksek dinlenme sayılarına ulaştı.



Daha önce İspanyolca "Historia de Un Amor" isimli single’ıyla da dikkatleri üzerine çeken Selen Tuncer, "Affettim" ile müzikseverlerin kalbinde yeniden yer edinmeyi başardı. Pop müzikteki yeteneği ve kendine has tarzıyla öne çıkan Selen Tuncer, müzik dünyasında adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.