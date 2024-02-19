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Selen Soyder'in acı günü

Selen Soyder, annesini kaybetti.

Selen Soyder'in acı günü

Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti.

Selen Soyder'in acı günü
Yazıcı, sekiz yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi.

Selen Soyder'in acı günü
Soyder, acı haberi Instagram'dan duyurdu.

 Selen Soyder'in acı günü

Oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.

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