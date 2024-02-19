 Selen Soyder'in acı günü

Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti.



Yazıcı, sekiz yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi.



Soyder, acı haberi Instagram'dan duyurdu.

Oyuncu, cenaze bilgilerini de paylaştı.

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