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Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi. İşte detaylar...

Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Şarkıcı Selen Görgüzel, yaz turnesi kapsamında Cemiyet Diyarbakır'da sahne aldı.

 

Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi
Yine dans şovları ve şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi


Agir Ketiye Dile Min adlı şarkıyı seslendiren Görgüzel, dinleyenleri şaşırttı.

 Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Görgüzel, "Bölgeye özgü küçük bir sürpriz olsun istedim" dedi.

 Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Diyarbakır'a sahne gecesinden bir gün önce gelen Selen Görgüzel önce Mardin'i gezdi.

 Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Mardin sokaklarını atla gezen şarkıcı yoğun ilgi gördü.

 Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

Görgüzel "Mardin ve Diyarbakır'a hayran kalmamak mümkün değil" diyerek,

 Selen Görgüzel Mardin'i atla gezdi

eylül ayında yeniden geleceğini belirtti.

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