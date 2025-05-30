 Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum

Bahçeşenir Gala Gazino'da sahne alan Selen Görgüzel yine dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Altı ay önce çıkardığı bu yazın hitleri arasında şimdiden yerini alan Arabex şarkısını istek üzerine dört kere okudu.



KISKANILAN KADIN DEĞİLİM

Görgüzel, "Çok şanslıyım. Kadın dinleyicim her zaman daha fazla oluyor. Bu akşam burada olan ve beni her zaman dinlemeye gelen tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar eşlerini, erkek arkadaşlarını alıp beni izlenemeye geliyorlar. Demek ki beni kıskanmıyorlar" demesi üzerine herkesi gülümsetti.



KİM TUTAR BENİ

Sözlerine, "Birlikte eğlenerek şarkılarıma eşlik ediyorlar. Kadınları arkama aldım yürüyorum kim tutar beni" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Her zaman ki gibi dans performansıyla da dikkat çeken Selen Görgüzel üç saat ara vermeden sahnede kaldı.

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