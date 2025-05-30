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Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum

Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum. İşte detaylar...

Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum

Bahçeşenir Gala Gazino'da sahne alan Selen Görgüzel yine dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

 Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum

Altı ay önce çıkardığı bu yazın hitleri arasında şimdiden yerini alan Arabex şarkısını istek üzerine dört kere okudu.

Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum
KISKANILAN KADIN DEĞİLİM
Görgüzel, "Çok şanslıyım. Kadın dinleyicim her zaman daha fazla oluyor. Bu akşam burada olan ve beni her zaman dinlemeye gelen tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar eşlerini, erkek arkadaşlarını alıp beni izlenemeye geliyorlar. Demek ki beni kıskanmıyorlar" demesi üzerine herkesi gülümsetti.

Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum
KİM TUTAR BENİ
Sözlerine, "Birlikte eğlenerek şarkılarıma eşlik ediyorlar. Kadınları arkama aldım yürüyorum kim tutar beni" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

 Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum

Her zaman ki gibi dans performansıyla da dikkat çeken Selen Görgüzel üç saat ara vermeden sahnede kaldı.

Selen Görgüzel: Kadınları arkama aldım yürüyorum

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