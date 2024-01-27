Selen Görgüzel'in açıklamaları şok etti!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, damga vuracak açıklamalar yaptı.



Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan şarkıcı, damga vurdu.



Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi. Görgüzel, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.