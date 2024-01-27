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Selen Görgüzel'in açıklamaları şok etti!

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'in açıklamaları şok etti! İşte detaylar...

Selen Görgüzel'in açıklamaları şok etti!

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, damga vuracak açıklamalar yaptı.

Selen Görgüzel'in açıklamaları şok etti!
Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan şarkıcı, damga vurdu.

Selen Görgüzel'in açıklamaları şok etti!
Erkek menisinin cilt güzelliğine olan etkisini anlatan Görgüzel, evli kadınlara tavsiye verdi. Görgüzel, "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

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