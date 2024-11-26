 Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın boşanırken yaptığı anlaşma ortaya çıktı! 1 milyon TL'lik cezayı Hamdi Alkan açıkladı!

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa programının bu haftaki konuğu, başarılı oyuncu Hamdi Alkan oldu. Alkan, kariyeri ve özel hayatına dair bilinmeyenleri paylaştığı programda, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KONUŞAN 1 MİLYON TL CEZA ÖDEYECEK

Özlem Esra Ada’nın, Selen Görgüzel ile olan boşanma sürecine dair sorularına da yanıt veren Hamdi Alkan, ayrılık sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetti.“Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek.” diyerek, sözleşmenin gerekçesini açıkladı.

GAZMAN İLK VE YERLİ SÜPER KAHRAMANDI

Programda Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Hamdi Alkan, bir dönem canlandırdığı ve büyük ilgi gören Gazman karakteri hakkında da konuştu.“Gazman herkesin dostuydu” diyen Alkan, karakterin halk tarafından neden bu kadar sevildiğini şu sözlerle açıkladı:“Uzun zamandır ekranda bir kahraman yoktu. Gazman, tamamen Türk topraklarından doğmuş bir süper kahramandır. Öyle ki, gerçekten uçtuğumu düşünenler bile olmuştu. Bir kuşağın asla unutamadığı bir karakter olarak hafızalarda kaldı.”



BEREN SAAT'İ İLK GÖRDÜĞÜMDE 'İŞTE TÜRKİYE’NİN STARINI BULDUK' DEDİM

Hamdi Alkan, bir dönem jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmada Beren Saat’i keşfetme sürecini de anlattı. Alkan, Türkiye’nin Yıldızları yarışmasındaki anılarını şöyle aktardı;“Ankara’da yapılan yarışmada Beren’i ilk gördüğümde, ‘İşte Türkiye’nin yıldızlarından biri geldi’ demiştim. Dediğim de oldu. Şimdi onu başarılı projelerde görmek, ekranlarda görmek beni çok mutlu ediyor. Onun ilk işini yaptığını bilmek benim için büyük bir haz ve gurur kaynağı.”

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