Selen Görgüzel'e sahnede şok!

Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde bıçak altına yapıp yüzüne estetik yaptırmıştı.



Ardından sosyal medyada son halini “Hoş geldin yeni Selen” sözleriyle paylaşmıştı. Selen Görgüzel yeni yüzüyle önceki gün ilk kez sevenlerinin karşısına çıktı. İstanbul Endoff adlı mekânda program yapan Görgüzel 3.5 saat süren canlı performansıyla seyirciyi kendisine hayran bıraktı. Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle de tam puan aldı.

300 BİN LİRALIK BİLEKLİĞİNİ KAYBETTİ

Konserlerine devam eden Selen Görgüzel 4 Mayıs’ta sahne aldığı mekanda 300 bin liralık bilekliğini düşürdü.



Görgüzel “Yeni fark ettik. Şok oldum. Vidalıydı. Nasıl düştü anlamadım. Maddi değeri olduğu kadar manevi anlamı da çok önemli. Bilekliğimi bulan getiren dilesin benden ne dilerse” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.