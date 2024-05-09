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Selen Görgüzel'e sahnede şok!

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'e sahnede şok! İşte detaylar...

Selen Görgüzel'e sahnede şok!

Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde bıçak altına yapıp yüzüne estetik yaptırmıştı.

Selen Görgüzel'e sahnede şok!
Ardından sosyal medyada son halini “Hoş geldin yeni Selen” sözleriyle paylaşmıştı. Selen Görgüzel yeni yüzüyle önceki gün ilk kez sevenlerinin karşısına çıktı. İstanbul Endoff adlı mekânda program yapan Görgüzel 3.5 saat süren canlı performansıyla seyirciyi kendisine hayran bıraktı. Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafetiyle de tam puan aldı.

Selen Görgüzel'e sahnede şok!

300 BİN LİRALIK BİLEKLİĞİNİ KAYBETTİ
Konserlerine devam eden Selen Görgüzel 4 Mayıs’ta sahne aldığı mekanda 300 bin liralık bilekliğini düşürdü.

Selen Görgüzel'e sahnede şok!
Görgüzel “Yeni fark ettik. Şok oldum. Vidalıydı. Nasıl düştü anlamadım. Maddi değeri olduğu kadar manevi anlamı da çok önemli. Bilekliğimi bulan getiren dilesin benden ne dilerse” dedi.

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