 Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu

Bülent Ersoy'un 'Dünya Güzellerim Tatilde' programındaki karesi gündem olmuştu.

Diva, tarzı ve tırnaklarıyla dikkat çekti.



Instagram hesabımızdaki yer alan habere Selen Görgüzel'den çarpıcı açıklama geldi.



Şarkıcı, "Hijyenini nasıl sağlıyor Bülent hanım o tırnaklarla?" diyerek, yorumda bulundu.

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