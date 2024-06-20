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Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu

Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu... İşte detaylar...

Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu

Bülent Ersoy'un 'Dünya Güzellerim Tatilde' programındaki karesi gündem olmuştu.

 Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu

Diva, tarzı ve tırnaklarıyla dikkat çekti.

Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu
Instagram hesabımızdaki yer alan habere Selen Görgüzel'den çarpıcı açıklama geldi.

Selen Görgüzel'den Bülent Ersoy'u kızdıracak 'tırnak' yorumu
Şarkıcı, "Hijyenini nasıl sağlıyor Bülent hanım o tırnaklarla?" diyerek, yorumda bulundu.

 

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