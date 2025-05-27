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Selen Görgüzel'den aşk itirafı!

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel'den aşk itirafı! İşte detaylar...

Selen Görgüzel'den aşk itirafı!

Bu sabah Beyaz TV'de haftaiçi hergün yayınlanan 15.yılını kutlayan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Selen Görgüzel, Pınar Eliçe'nin " Sen aşk kadını mısın Selen?" sorusuna Görgüzel, "Evet, aşk kadınıyım" yanıtını verdi.

Selen Görgüzel'den aşk itirafı!
Bilal Özcan'ın "Hayatında biri var mı?" demesine karşılık şarkıcı, "Evet var. Bir sene önce tanıştık. Önce birbirimize gıcık olmuştuk. Bir sene sonra karşılaştığımız da ay sen ne tatlısın dedim O da sen daha tatlısın dedi ve başladık. Maşallah çok güzel gidiyor" cevabını verdi. Özcan'ın "Kıyafetlerine, dansına karışıyor mu?" sorusuna karşılık Selen Görgüzel, "Ben o ayarı biliyorum. Kendisi de olması gereken makul ölçülerde varsa birşey dile getiriyor" diyerek yanıtladı.

28 MAYIS GALA GAZİNO'YA BEKLERİM
Pınar Eliçe'nin, "Seni sahnede izledim. Gerçekten repertuarın, dansın, kostümlerin kendise has ve özel" söylemine karşılık Görgüzel, "Teşekkür ederim. Evet şahsına münhasırım. Beni izlemek isteyenleri 28 Mayıs, yarın Bahçesehir Gala Gazino'ya beklerim" dedi.

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