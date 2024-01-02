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Selen Görgüzel ateşi Uludağ'ı kasıp kavurdu

Ünlü sanatçı Selen Görgüzel, yeni yılı Bursalı sevenleri ile karşıladı.

Selen Görgüzel ateşi Uludağ'ı kasıp kavurdu

2023 yılını gerek sahne şovları, kıyafet tarzı, gerek dansları ve enerjisi ile adından sıkça söz ettirerek dolu dolu geçiren güzel şarkıcı Selen Görgüzel, Uludağ'daki Grand Yazıcı Otel'de hayranları ile bir araya geldi.

Selen Görgüzel ateşi Uludağ'ı kasıp kavurdu

2024 yılına Bursa'da giren  güzel  şarkıcı, sadece tüllerden ve taşlardan oluşan  ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümü ile hem göze hem gönüllere hitap etti. Kendisini dinlemeye gelenlere salonu hınca hınç dolduran binlerce hayranına  unutulmaz bir konser yaşattı. Yılbaşına  Bursa’da giren Görgüzel, konser sırasında bir hayranının, karlar kraliçesi" sözlerine o sizin güzelliğiniz sözleriyle karşılık verdi.

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