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Selçuk Yöntem Zuhal Olcay'la evliliğini anlattı! O 19, ben 23 yaşındaydım  

Selçuk Yöntem Zuhal Olcay'la evliliğini anlattı! O 19, ben 23 yaşındaydım  

 

Kurtlar Vadisi, Aşk-ı Memnu gibi baş yapıt filmlerin akılda kalan isimlerinden biri olan Selçuk Yöntem katıldığı bir programda özel hayatı ve eski eşi Zuhal Olcay hakkında detaylardan ilk kez bahsetti.

Selçuk Yöntem Zuhal Olcay'la evliliğini anlattı! O 19, ben 23 yaşındaydım  

Oyunculuğu ve kariyer hayatıyla ilgi odağı olan Selçuk Yöntem katıldığı bir programda yıllar sonra gelen bir itirafla gündem oldu. Özel hayatı, oyuncu olmadan önceki yaşamı ve eki eşi Zuhal Olcay hakkında konuştu. Hakkında merak edilen detaylara samimi ifadelerle cevap veren Yöntem'in itirafları ise gündem oldu. 

Kurtlar Vadisi, Aşk-ı Memnu gibi baş yapıt yapımlarda sergilediği performansla hafızalara kazınan oyuncu Selçuk Yöntem, NTV'de sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programına konuk oldu. 

Selçuk Yöntem Zuhal Olcay'la evliliğini anlattı! O 19, ben 23 yaşındaydım  

Hayatı hakkında çarpıcı detaylar veren Yöntem, Konservatuarı kazandıktan sonra başarılı bulunmayıp okuldan atıldığını, Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hakkı kazandığını belirten sanatçı, "Çektiğim en büyük acılardan biri Danıştay'a gitmekti." dedi. 

Selçuk Yöntem Zuhal Olcay'la evliliğini anlattı! O 19, ben 23 yaşındaydım  

"GARSONLUK YAPTIM BULAŞIK YIKADIM"

"Ne oldu İngiltere'de anlatır mısın?" sorusunu Yöntem, şöyle yanıtladı: "O bir rüyaydı, İngiltere'de master yapmak, Royal Akademi'ye gitmek... Çalışmamız gerekiyordu orada. Bazı şanssızlıklar oldu. Zuhal Olcay ile bir ailenin yanına gittik, bir barda arkadaşım sahne programı sunuculuğu buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Sadece sunuyorum ve iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay. Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım, bir Türk restoranında menajerliğe kadar yükseldim.  Sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik, o 19 yaşında ben 23 yaşındaydım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük…"

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