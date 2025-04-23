 Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Selçuk Kılıç ile güzel oyuncu Dilara Kırmıt, Son Kabadayı filminde bir araya geliyor.

Çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak filmde, Yusuf Barutçu (Selçuk Kılıç) ile Serpil’in (Dilara Kırmıt) sokaklarda verdiği yaşam kavgasını ele alınacak.

Yapımını Storworks Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Alp Can Yolyapan’ın oturacağı film, Antalya’nın Alanya ilçesinde iki haftada çekilecek. Filmde, sokaklarda meydana gelen mafya çatışmaları işlenecek.



Eski kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç ile tescilli güzel Dilara Kırmıt'ı buluşturan Son Kabadayı aksiyon sevenleri şimdiden heyecanlandırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.