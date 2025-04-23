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Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular. İşte detaylar...

Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Selçuk Kılıç ile güzel oyuncu Dilara Kırmıt, Son Kabadayı filminde bir araya geliyor.

 Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

Çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak filmde, Yusuf Barutçu (Selçuk Kılıç) ile Serpil’in (Dilara Kırmıt) sokaklarda verdiği yaşam kavgasını ele alınacak.

 Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

Yapımını Storworks Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Alp Can Yolyapan’ın oturacağı film, Antalya’nın Alanya ilçesinde iki haftada çekilecek. Filmde, sokaklarda meydana gelen mafya çatışmaları işlenecek.

 Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular


Eski kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç ile tescilli güzel Dilara Kırmıt'ı buluşturan Son Kabadayı aksiyon sevenleri şimdiden heyecanlandırdı.

Selçuk Kılıç ile Dilara Kırmıt aksiyonda buluştular

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