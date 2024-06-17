Başrolünü ise Selçuk Kılıç üstleniyor. Haziran sonu çekimlerine başlanacak olan film Starworks Productions yapımcılığında, Yönetmen koltuğunda ise Serkan Döner ve Batuhan Nozuhur oturuyor. Batur Timi sinema Film Alanya’nın dağlık alanlarında çekilecektir.

Başarılı oyuncu Selçuk Kılıç en son başrollerini birlikte paylaştığı Özlem Gezgin ile "Her Renkte Aşk" sinema filmiyle gündeme oturdu. Selçuk kılıç sinema filmi çalışmalarını için Alanya ya geçti, bir yandan tatil ve yoğun bir şekilde aksiyon sahneleri provalarına başladı.

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