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Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi. İşte detaylar...

Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Selçuk Balcı, Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel'de konser verdi.

 Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi


Turne yaptığını söyleyen şarkıcı, "35 konser yaptık. Akustikti. Kültür Merkezi seyircisi başka oluyor. Önce Karadeniz'i yaptık. Sonra Anadolu'ya geçtik. Birkaç gün önce Kırşehir'deydik. Seyirci bize kendimizi iyi hissettirdi.

 Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de ilgi ve sevgiliyle karşılaşıyoruz. Karadeniz müziğini seviyorlar. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun bunda katkısı çok" dedi. Baba olacağını söyleyen Balcı, "Temmuz ayında baba olacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Turne ortasında baba olacağımı öğrendim. Nostalji bir bebek arabası aldım gezdiririm diye..." diye konuştu.

 Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

HER ŞEHRİN HAMİLE MANAVI VAR
Şarkıcı, "Aşerme oldu mu?" sorusuna, "Ordu konserimizde manav aradık. O yüzden, 'Sen konsere gelme evde dinlen' diyorum. Konser sonrası manav arıyoruz. Her şehrin hamile manavı var" diyerek, espri yaptı.

 Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Sinan Özen'le düet yaptıklarını belirten Balcı, "Heyecanlıyım. Güzel okuduk, klip çekeceğiz" açıklamasını yaptı.

 Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Şarkıcı, rahmetli Ferdi Tayfur'u anmak için ilk kez 'İçim Yanar'ı seslendirdi.

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