 Selçuk Balcı turne ortasında baba olacağını öğrendi

Selçuk Balcı, Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel'de konser verdi.



Turne yaptığını söyleyen şarkıcı, "35 konser yaptık. Akustikti. Kültür Merkezi seyircisi başka oluyor. Önce Karadeniz'i yaptık. Sonra Anadolu'ya geçtik. Birkaç gün önce Kırşehir'deydik. Seyirci bize kendimizi iyi hissettirdi.

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de ilgi ve sevgiliyle karşılaşıyoruz. Karadeniz müziğini seviyorlar. Rahmetli Kazım Koyuncu'nun bunda katkısı çok" dedi. Baba olacağını söyleyen Balcı, "Temmuz ayında baba olacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Turne ortasında baba olacağımı öğrendim. Nostalji bir bebek arabası aldım gezdiririm diye..." diye konuştu.

HER ŞEHRİN HAMİLE MANAVI VAR

Şarkıcı, "Aşerme oldu mu?" sorusuna, "Ordu konserimizde manav aradık. O yüzden, 'Sen konsere gelme evde dinlen' diyorum. Konser sonrası manav arıyoruz. Her şehrin hamile manavı var" diyerek, espri yaptı.

Sinan Özen'le düet yaptıklarını belirten Balcı, "Heyecanlıyım. Güzel okuduk, klip çekeceğiz" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı, rahmetli Ferdi Tayfur'u anmak için ilk kez 'İçim Yanar'ı seslendirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.