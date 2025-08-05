 Selami Şahin hastanelik oldu! Sanatçının sağlık durumu nasıl?

Selami Şahin, hastanelik oldu.



Sanatçı, Çeşme'de düşüp sağ kolunu incitti.

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, hastanede Şahin'le karşalıp, selfie yaptı.



Erdem, geçmiş olsun mesajını iletti.

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