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Selami Şahin hastanelik oldu! Sanatçının sağlık durumu nasıl?

Selami Şahin hastanelik oldu! Sanatçının sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Selami Şahin hastanelik oldu! Sanatçının sağlık durumu nasıl?

Selami Şahin, hastanelik oldu.

Selami Şahin hastanelik oldu! Sanatçının sağlık durumu nasıl?
Sanatçı, Çeşme'de düşüp sağ kolunu incitti.

 Selami Şahin hastanelik oldu! Sanatçının sağlık durumu nasıl?

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, hastanede Şahin'le karşalıp, selfie yaptı.


Erdem, geçmiş olsun mesajını iletti.

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