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Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı... İşte detaylar...

Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

'Ömer' dizisinde oynayan Selahattin Paşalı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Lara Paşalı'yla evlenen Leyla Pera adında kızı olan oyuncu, "Sektör yoğun geçiyor. Şimdi sadece Ömer var... 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'da vardı. 'Ömer' iyi gidiyor. Seyirci de bizi bırakmıyor" dedi.

Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı
Dizi sürelerinin uzun olmasının tartışmasına Paşalı, "Bencede çok uzun" dedi.

 Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

Baba olduktan sonra çocuğuyla çok vakit geçiremediğini belirten oyuncu, "Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor, ben eve para getirmeye çalışıyorum.

Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

Benim de evde olacağım vakitler gelecek. Ben işe gittiğim için başka odada yatıyorum" diye konuştu.

 

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