 Sektöre ara veren Şilan Makal, psikolojisinin bozulduğunu söyledi

Göcek'ten İstanbul'a gelmek için hazırlık yapan Şilan Makal, DG Art Galeri'ye gitti. Oyuncuya, sanatçı danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik ederek, bilgi verdi. Makal, "Beğendiğim ve ilgimi çeken çok fazla eser var. Yeni ev açacağım onun hazırlıkları içerisindeyim. Şimdilik bir tablo istiyorum. Kendimde çiziyorum. Büyük bir tablo yapacağım ama önce almak istiyorum. Bütün odaları tablolarla doldurmak istiyorum, öyle hayalim var" dedi. Göcek'ten İstanbul'a gelmeye hazırlanan Makal, "Ev taşımak çok zor. Senelerdir hep taşınıyoruz ama alıştım. Benim için bir günlük iş. Taşınma süresinde mutfağı toplamak zor, ondan nefret ediyorum" diye konuştu. Göcek hayatıyla ilgili oyuncu, "Çok sevemedim. Emekli kafası, daha çok genciz çalışmamız gerekiyor. Şehir hayatını daha çok seviyorum. Şener (Özbayraklı) daha sakinliği ve yalnız kalmayı seviyor. Burada dengeleyeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BİZİM OYUNCULAR YETENEKLİ

Oğlu Şener'le ilgili Makal, "Beş yaşına yaklaştı. Annelik artık güzel gidiyor ama daha zorlaştı. Büyüyünce, 'Daha az yorulacağım ve uslanacak' derken büyüdükçe zorlaşıyormuş. Çok hareketli ve kendini süper kahraman zannediyor. Kafamıza atlıyor. Çok güçlü ve hareketli. Resim yapmayı ve yazmayı sevmez çok. Sporcu olacağına inanıyorum. Ne meslek yaparsa yapsın spora teşvik edeceğim. Spor disiplin katıyor. Futbola da merakı yok. Güzel yüzüyor, kendi ne isterse onu yapsın" açıklamasını yaptı. Evinde televizyon olmadığını söyleyen Makal, "Güzel işler var, dizileri takip ediyorum. Gençlerde çok yetenekli oyuncu var. Bence bizim oyuncular yetenekli" diye konuştu.



İNSANLAR AYNI İSİMLERLE ÇALIŞIYOR

Oyuncu, "Yeni proje var mı?" sorusuna, "Çok istiyorum ama ara verdim. Çocuğumun büyümesine şahit olmak istedim. Hayatım ve ben değiştim ama hiçbir zaman mesleğim hakkında fikrim değişmedi. Hep devam etmek istedim. Dönmenin bu kadar zor olacağını düşünememiştim. Gerçekten zor oldu. Sen duruyorsun ama sektör hızlı. Bu sefer baştan başlıyor gibi oluyorsun" yanıtını verdi. Makal, "Ne gibi değişiklikler görüyorsunuz?" sorusuna, "İnsanlar aynı isimlerle çalışıyor, haklılar. Güvenilirlik olayı, risk almamak olabilir. Ben olsam belki bende aynısını yapardım. Yeni yüzler ve yeni hikayeler sektöre renk katacağını düşünüyorum. 32 yaşındayım ara verdim ve anneyim. Daha önce kendi ayaklarımın üzerinde durmanın tadına varabilen bir kadın olarak bugün ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Başka mesleğim yok bu kötü bir şey" yanıtını verdi. Oyuncu, "Görüştüğünüzde olumlu ya da olumsuz ne tepkiler aldınız?" sorusuna, "İlk dönmek için adım attığımda bir şeylerin çabuk olacağını düşündüm. Bu benim psikolojimi bozdu. Bazı şeyleri kişisel olarak algıladım. Kişisel değil. Bu süreç sabretmeyi de öğretti" diye cevap verdi. Makal, "Nasıl bir rol sizi heyecanlandırır?" sorusuna ise, "Gerçek şeyleri çok seviyorum. Kusurlu kadını oynamayı çok isterim. Kusurda gerçek hayatta var" diye cevap verdi.

