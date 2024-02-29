Seko & Tefo, Kibariye ile aynı şarkıda buluştu

16 yıl önce çıkardığı unutulmaz klasiği “Gidemem” için Seko ve Tefo ile bir araya gelen Kibariye bu çalışmaya özel ikiliyle feat yaptı. Bir Sezen Aksu eseri olan parça Muhammed Tevfik Tepe (Tefo)’nin sözü ve bestesi, Can Demir’in düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Arabesk ve rap müziğin birleşmesiyle bambaşka bir hal alan “Gidemem” yeni tarzıyla müzikseverleri heyecanlandırmadan edemeyecek.

Şarkının özüne mükemmel uyum sağlayan ilave sözleri ve duygusal beat çıkışlarıyla “Gidemem” müzik listelerini kasıp kavuracak. Kibariye’nin dokunaklı sesiyle Seko ve Tefo’nun çarpıcı rap tarzının muhteşem buluşması dillerden düşmeyecek.

Tefo & Seko feat Kibariye "Gidemem" 1 Mart’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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