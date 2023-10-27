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‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

Ferida Brasserie; imza kokteylleri ve modern Boşnak lezzetlerini sunduğu davetiyle unutulmaz bir akşama imza attı.

‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

Caddebostan’da açtığı ikinci şubesiyle hem Anadolu Yakası’nı hem de tüm İstanbul’u modern Boşnak Mutfağı ile tanıştıran ve sevdiren Ferida Brasserie; geçtiğimiz akşam verdiği ‘Şehre Dönüş’ davetinde müdavimleriyle bir araya geldi.

‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

Davetlileri karşılayan görkemli barı ve leziz kokteylleriyle keyifli bir akşamın başlangıcını yapan Ferida Brasserie; menüye yeni eklenen ve ünlü Şef Murat Bozok yorumuyla sunulan gurme tabaklarıyla da davetlilerden tam not aldı.

‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

Anadolu Yakası’na eğlence ve lezzetli reçeteler alanında yeni bir soluk getiren Ferida Brasserie’de müzik gece yarısına kadar devam etti. Davete Şifanur Gül, Berk Bakioğlu, Doğuş Cabakçor, Lara Paşalı, Ceyda Akyol, Oya Anlar Onat, Nilay Cafer, Nilay Yalçınkaya, İpek Görmüş Miray Müftüoğlu, Buğra Balkaya, Öykü Berkan, Hande Arıcan gibi isimler katıldı.

‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

Ekim ayı itibariyle konseptini Ferida Brasserie & Bar olarak tanıtan mekan, seçili günlerde düzenleyeceği dj performanslarıyla Anadolu yakası sakinlerini ve şehrin samimi bir eğlence arayışında olan simalarını da ağırlamaya hazırlanıyor.

‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

Ferida Brasserie & Bar; kış sezonuyla menüsüne eklediği Bal kabağı özlü kokteyli, yaban mersini şurubu aromalı imza içkisi ve yeni şef tabaklarıyla hem lezzetli hem de farklı tat arayışında olan herkesi Caddebostan şubesine davet ediyor.

‘Şehre Dönüş’ davetinde buluştular

 

 

 

 

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