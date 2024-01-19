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Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir’de 2023-2024 tiyatro sezonunda sahnelemeye başladığı, beğeni ile izlenen “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı yeni oyunlarını İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde İstanbullu tiyatro severler için sahneleyecek.

Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

 

Eskişehir Şehir Tiyatroları 23-27 Ocak tarihleri arasında Eskişehir’de sezon boyunca sahnelenmeye devam eden “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunlarını, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyircisi ile buluşturuyor.

Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

Tiyatro severler 23-24 Ocak Tarihlerinde Murat Atak’ın yönettiği, Mehmet Baydur’un sevilen oyunu “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ile 25 -26- 27 Ocak tarihlerinde Murat Karasu’nun yönettiği, Sermet Çağan’ın kaleme aldığı “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunları İstanbul’da izleme fırsatı bulabilecekler.

Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

Tiyatro seyircisinin, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sahnelediği oyunların büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da sahnelenmesi beklentisini karşılamak amacıyla gerçekleştirilen turne, 23 - 27 Ocak haftasında İstanbullu tiyatro severlere dolu dolu bir program sunacak.

Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

 

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