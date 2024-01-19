Şehir Tiyatroları yeni sezon oyunlarını İstanbul seyircisi ile buluşturacak

Eskişehir Şehir Tiyatroları 23-27 Ocak tarihleri arasında Eskişehir’de sezon boyunca sahnelenmeye devam eden “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunlarını, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyircisi ile buluşturuyor.

Tiyatro severler 23-24 Ocak Tarihlerinde Murat Atak’ın yönettiği, Mehmet Baydur’un sevilen oyunu “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ile 25 -26- 27 Ocak tarihlerinde Murat Karasu’nun yönettiği, Sermet Çağan’ın kaleme aldığı “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunları İstanbul’da izleme fırsatı bulabilecekler.

Tiyatro seyircisinin, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının sahnelediği oyunların büyükşehirlerde ve özellikle İstanbul’da sahnelenmesi beklentisini karşılamak amacıyla gerçekleştirilen turne, 23 - 27 Ocak haftasında İstanbullu tiyatro severlere dolu dolu bir program sunacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.