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Şehir Tiyatroları İstanbul’da oyunları ile göz doldurdu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 - 27 Ocak tarihlerinde İstanbul’da sahnelediği “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunları ile büyük beğeni toplarken, Eskişehir Tiyatrosunun sanatsal kalitesi ve başarısını göstererek İstanbul seyircisinin hafızasını bir kez daha tazelemiş oldu.  

Şehir Tiyatroları İstanbul’da oyunları ile göz doldurdu

Eskişehir’de yeni sezon oyunları olarak sahnelenmeye devam eden Murat Atak’ın yönettiği, Mehmet Baydur’un sevilen oyunu “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve Sermet Çağan’ın yazdığı, Murat Karasu’nun yönettiği “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunlar, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede İstanbul seyircisi ile buluştu. Tamamı kapalı gişe oynanan ve yaklaşık 2500 kişinin izlediği altı temsil, ayakta alkışlanarak sona erdi ve izleyenler Eskişehir’in İstanbul’a gelen tüm oyunlarının başarı ve kalitesini dile getirerek övgülerini ve tebriklerini ilettiler.

Şehir Tiyatroları İstanbul’da oyunları ile göz doldurdu

Tiyatro başta olmak üzere, sinema, televizyon ve medya dünyasından birçok sanatçının davetli olduğu oyunlarda usta oyuncu Zihni Göktay, duayen gazeteciler Oktay Ekşi, Pınar Türenç, yazar Yazgülü Aldoğan, sanatçı Bedri Baykam, oyuncu ve yönetmen Dilek Türker, tiyatro eleştirmenleri Asu Maro ve Beki Haleva ile İstanbul Devlet Tiyatrosunun bir çok usta ismi Eskişehir ekibinin oyunlarını izleyerek tebriklerini ilettiler.

Şehir Tiyatroları İstanbul’da oyunları ile göz doldurdu

Başarılı turnesi ile İstanbul’da göz dolduran Eskişehir Şehir Tiyatroları, Şubat ayı ortasında İstanbul Şehir Tiyatrolarının konuğu olarak “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyununu bir kez daha İstanbul seyircisi ile buluşturacak.

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