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Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın

M.A.C’in sunduğu özel bir keşif var: Apricot Trend Makyajı! Nötr makyaj görünümlerini bir kenara bırakarak, bu sefer turuncu allık ve şeftali tonlu rujlarla kendinizi ifade etmenizi sağlıyor. Geçtiğimiz yılın çilek pembesi çılgınlığından sonra, şimdi 2024'te sıcak şeftali ve pürüzsüz tonları moda, güzellik ve tasarımda egemenlik sağlıyor.

Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın

Şeftali Makyajı: Yeni Bir Perspektif 

Nötr makyaj tonları yerine, bu kez yüzünüzü turuncu allık ve şeftali tonlu rujlarla ifade edin. Şeftali Ezmesi ve Şeftali Tüyü renklerinden ilham alan bu enerjik makyaj, turuncu allık, şeftali tonlu rujlar ve gün batımını andıran göz farlarıyla dolu. Doğanın sıcaklığını günlük güzellik rutininize taşıyıp, şeftali tonları ile özgünlüğünüzü vurgularken, şeftali makyajıyla her anınıza renk katın ve güzellikte yeni bir perspektife adım atın. 

Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın

Güneşin Işığında Şeftali Makyajı 

M·A·C Sanat Yönetmeni Teddy Barber şeftali tonlarındaki makyajı; “Canlı, iyi hissettiren ve neşe ile ilişkilendirilen yeni bir 70'ler yüzü gibi hissettiriyor.” olarak yorumluyor.  

Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın

Şeftali Rengi Güzelliği Yükselişte 

Küresel olarak, 'şeftali allık' araması bir önceki yıla göre %70 artarak yükselişe geçti. Aynı zamanda 'kayısı-şeftali rengi' araması da %130 artış kaydettiği gözlemlenmiştir.

Şeftali tonlarıyla 2024'ün en dikkat çeken göz alıcı makyaj trendini yakalayın

 Extra Dimension Allık-Just A Pinch: 1199 TL 

Lustreglass Sheer-Shine Ruj- $ellout :799 TL 

Squirt Dolgunlaştırıcı Parlatıcı Dudak Balmı- Hazard: 799 TL
Strobe Cream Aydınlatıcı Krem- Peachlite: 1299 TL
 Lip Pencil Dudak Kalemi- Spice: 629 TL

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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