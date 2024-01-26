Sefo yeni şarkısı öncesi sosyal medyayı yine ele geçirdi

Sefo’nun konserlerinde söylediği ve 26 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yerini alan “Kapalı Kapılar” şarkısının sözleri başarılı rapçinin kendine, müziği Aerro’ya, masteringi ise Celil Yılmaz’a ait. Sefo’nun yeni teklisinin kapak çalışması ise Arthur imzası taşıyor.

YENİ SİNGLE’IN KAPAK GÖRSELİNİ HAYRANLARI SEÇTİ

Sefo sosyal medya hesapları üzerinden “Şarkıya siz karar verdiniz, kapağını da siz seçin” notu ile iki kapak görselini paylaşarak single kapağını sevenlerinin seçmesini istedi. Böylece Sefo, hayranlarından gelen mesajlar doğrultusunda yeni şarkısının kapağını seçmiş oldu.

Sefo’nun henüz yayınlanmadan büyük ses getiren “Kapalı Kapılar” adlı yeni şarkısı 3TR6AP2 ve Sony Music Türkiye işbirliği ile 26 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayında.

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