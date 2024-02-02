Sefo rekora koşuyor

Spotify'da sadece bir haftada 4.5 milyon dinlenmeyi aşan "Kapalı Kapılar", Apple Music'te ise Top 100 listesinde bir numarada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Aynı zamanda Istanbul Top25 listesinde de zirvedeki yerini koruyan şarkı, dinleyicilerden tam not alıyor.

“KAPALI KAPILAR” İLE GLOBAL BAŞARI YAKALADI

Sefo’nun "Kapalı Kapılar" adlı şarkısı, Youtube Music Charts verilerine göre Trend listede zirveye yerleşirken, bu başarı sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı ve Almanya'da da aynı etkiyi yarattı. Almanya'daki Trend listesinde 19. sırada olan şarkı, dünya starları arasında kendine yer bulduğu ‘top videolar’ sıralamasında da 79. sıradan yükselişine devam ediyor. Dua Lipa, Tate Mcrae, Depece Mode, Meghan Thee Stallion, Justin Timberlake ve Travis Scott gibi isimlerle aynı listede yer alan Sefo, uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor.

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