  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sefo rekora koşuyor

Yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı yıldız Sefo, son şarkısı "Kapalı Kapılar" ile dijital platformlarda rekor bir açılışa imza attı. Aldığı stream ve viral etkiyle kısa sürede listelerde 1 numaraya yükselen “Kapalı Kapılar” şarkısı zirve hakimiyetini sürdürüyor.

Sefo rekora koşuyor

 

Spotify'da sadece bir haftada 4.5 milyon dinlenmeyi aşan "Kapalı Kapılar", Apple Music'te ise Top 100 listesinde bir numarada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Aynı zamanda Istanbul Top25 listesinde de zirvedeki yerini koruyan şarkı, dinleyicilerden tam not alıyor.

“KAPALI KAPILAR” İLE GLOBAL BAŞARI YAKALADI

Sefo’nun "Kapalı Kapılar" adlı şarkısı, Youtube Music Charts verilerine göre Trend listede zirveye yerleşirken, bu başarı sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı ve Almanya'da da aynı etkiyi yarattı. Almanya'daki Trend listesinde 19. sırada olan şarkı, dünya starları arasında kendine yer bulduğu ‘top videolar’ sıralamasında da 79. sıradan yükselişine devam ediyor. Dua Lipa, Tate Mcrae, Depece Mode, Meghan Thee Stallion, Justin Timberlake ve Travis Scott gibi isimlerle aynı listede yer alan Sefo, uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtlıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu
  Magazin

Aliye Uzunatağan, ameliyat olan rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında konuştu

Zeynep Tuğçe Bayat, "Eşiniz Cansel Elçin'i kıskanıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti
  Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat, "Eşiniz Cansel Elçin'i kıskanıyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti

Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak
  Magazin

Yaratılış Projesi 8 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi
  Gündem

Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

'Yargı'nın kadrosuna yeni isimler dahil oluyor  
  Magazin

'Yargı'nın kadrosuna yeni isimler dahil oluyor  

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu
  Hayatın İçinden

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu