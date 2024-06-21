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Sefo'nun "İmparatour" turnesi başlıyor

Sefo, yeni albümü "İmparator" ile müzik sahnesine geri dönüyor ve bu heyecan verici dönemi kutlamak için 14 şehirden oluşan dev bir açık hava turnesine çıkıyor.

Sefo'nun "İmparatour" turnesi başlıyor

Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek bu turnede Sefo'nun enerjik performanslarına orkestrası, yetenekli dansçıları, led ekranlar, duman, alevler ve lazer gösterileri eşlik edecek.

Turne Takvimi

 1.⁠ ⁠İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu - 4 Temmuz Perşembe
 2.⁠ ⁠İzmir, Kültürpark Açıkhava - 9 Ağustos Cuma
 3.⁠ ⁠Balıkesir, Altınoluk Amfi Tiyatro - 14 Ağustos Çarşamba
 4.⁠ ⁠Kuşadası, Altın Güvercin Amfi Tiyatro - 19 Ağustos Pazartesi
 5.⁠ ⁠Marmaris, Amfi Tiyatro - 24 Ağustos Cumartesi
 6.⁠ ⁠Bursa, Kültürpark Açıkhava - 25 Ağustos Pazar
 7.⁠ ⁠Bodrum, Antik Tiyatro - 27 Ağustos Salı
 8.⁠ ⁠Antalya, Açıkhava Sahnesi - 11 Eylül Çarşamba
 9.⁠ ⁠Denizli, Açıkhava Sahnesi - 12 Eylül Perşembe
10.⁠ ⁠Samsun, Doğu Park Amfi Tiyatro - 14 Eylül Cumartesi
11.⁠ ⁠Ankara, Atılım Sahne - 12 Ekim Cumartesi
12.⁠ ⁠Adana, Çukurova Üni Açıkhava - 24 Ekim Perşembe
13.⁠ ⁠Gaziantep, GAUN Mavera Açıkhava - 25 Ekim Cuma
14.⁠ ⁠Kahramanmaraş, Expo Açıkhava - 26 Ekim Cumartesi

 

 

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