Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek bu turnede Sefo'nun enerjik performanslarına orkestrası, yetenekli dansçıları, led ekranlar, duman, alevler ve lazer gösterileri eşlik edecek.

Turne Takvimi

1.⁠ ⁠İstanbul, Harbiye Cemil Topuzlu - 4 Temmuz Perşembe

2.⁠ ⁠İzmir, Kültürpark Açıkhava - 9 Ağustos Cuma

3.⁠ ⁠Balıkesir, Altınoluk Amfi Tiyatro - 14 Ağustos Çarşamba

4.⁠ ⁠Kuşadası, Altın Güvercin Amfi Tiyatro - 19 Ağustos Pazartesi

5.⁠ ⁠Marmaris, Amfi Tiyatro - 24 Ağustos Cumartesi

6.⁠ ⁠Bursa, Kültürpark Açıkhava - 25 Ağustos Pazar

7.⁠ ⁠Bodrum, Antik Tiyatro - 27 Ağustos Salı

8.⁠ ⁠Antalya, Açıkhava Sahnesi - 11 Eylül Çarşamba

9.⁠ ⁠Denizli, Açıkhava Sahnesi - 12 Eylül Perşembe

10.⁠ ⁠Samsun, Doğu Park Amfi Tiyatro - 14 Eylül Cumartesi

11.⁠ ⁠Ankara, Atılım Sahne - 12 Ekim Cumartesi

12.⁠ ⁠Adana, Çukurova Üni Açıkhava - 24 Ekim Perşembe

13.⁠ ⁠Gaziantep, GAUN Mavera Açıkhava - 25 Ekim Cuma

14.⁠ ⁠Kahramanmaraş, Expo Açıkhava - 26 Ekim Cumartesi

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