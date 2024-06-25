Sefo, İmparatour turnesinin ilk konserini Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verecek

İmparatour Turnesi, Sefo'nun en sevilen şarkılarını ve yeni hitlerini bir araya getirecek. Hayranları, Harbiye Açık Hava'da Sefo'nun enerjik ve coşkulu performansını izlemek için sabırsızlanıyor.

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