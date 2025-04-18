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Sefo'dan yeni tekli

Sefo, yeni teklisi Derdim Var ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İşte detaylar...

Sefo'dan yeni tekli

Rap müziğin başarılı ismi Sefo, yeni teklisi Derdim Var ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

 Sefo'dan yeni tekli

Söz ve müziği Seyfullah Sağır'a ait olan şarkının aranjör koltuğunda Aerro, görsel tasarımında ise Arthur yer alıyor.

 Sefo'dan yeni tekli

Kendine özgü tarzı ve etkileyici sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, Derdim Var ile rap müziğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Sefo'dan yeni tekli
Şarkı, 3TR6AP2 etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında.

 Sefo'dan yeni tekli

Sefo'nun samimi anlatımı ve güçlü altyapısıyla dikkat çeken bu yeni çalışması, müzik listelerinde iddialı bir yer edinmeye aday.

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