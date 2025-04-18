 Sefo'dan yeni tekli

Rap müziğin başarılı ismi Sefo, yeni teklisi Derdim Var ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Söz ve müziği Seyfullah Sağır'a ait olan şarkının aranjör koltuğunda Aerro, görsel tasarımında ise Arthur yer alıyor.

Kendine özgü tarzı ve etkileyici sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, Derdim Var ile rap müziğe olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.



Şarkı, 3TR6AP2 etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayında.

Sefo'nun samimi anlatımı ve güçlü altyapısıyla dikkat çeken bu yeni çalışması, müzik listelerinde iddialı bir yer edinmeye aday.

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