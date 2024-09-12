Sefo’dan yeni şarkı

Arkadaşıyla oynadığı oyunu kazandıktan sonra bu eğlenceli şarkıyı yazan sanatçı, parçayı ilk olarak kendi sosyal medya hesabında paylaşarak dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Şarkı kısa süre içinde büyük bir ilgiyle karşılandı ve sanatçının paylaşımı rekor düzeyde geri dönüşaldı. Sefo'nun hayranları, bu parçanın dijital müzik platformlarında da yayınlanmasını talep etti ve sanatçı bu isteği geri çevirmedi. Sosyal medyada defalarca paylaşılan ve geniş bir kitle tarafından sevilen şarkı, artık tüm dijital platformlarda yayında.

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