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Sefo’dan yeni şarkı

Sefo’nun yeni şarkısı “Yanıbaşımda” tüm dijital platformlarda yayında.

Sefo’dan yeni şarkı

Milyonlarca dinlemelere sahip sevilen sanatçı Sefo, ilk albümü “İmparator Pt.1”i uzun bir bekleyişin ardından 25 Nisan’da sevenleriyle buluşturmuştu. 

Sefo’dan yeni şarkı

Türkiye sınırlarını aşarak başarısını yurt dışına taşıyan başarılı sanatçı, son teklisini yayınlamanın heyecanını yaşıyor. Cornetto iş birliği ile hazırladığı şarkısı “Yanıbaşımda” tüm dijital platformlarda yayında.

Sefo’dan yeni şarkı

Yaz mevsiminin geldiğini hissettiren parçanın söz ve müziği yine başarılı sanatçı Sefo’ya ait. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Sefo’nun 2024 yazına damga vuracak olan şarkısı “Yanıbaşımda” şimdi yayında!

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