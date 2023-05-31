Sefo'dan kaslı meslektaşlarına gönderme

Son dönem rap dünyasının parlayan ismi Sefo, Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü rapçi, samimi açıklamalarda bulundu. Müzik ve konser çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Sefo, verdiği kilolarla dikkat çekti. Şimdiye kadar 10 kilo verdiğini belirten Sefo, bu durumu “Biraz daha yaza hazır olalım, fit olalım. Konserlerde daha rahat olayım isterim. Biraz spor yapmaya çalışıyorum. Yaza hazırlık” sözleriyle açıkladı.



Ünlü rapçi, muhabirlerin “Yazın ünlülerin karın kasları çok konuşulur. Bu konuda iddialı mısın?” sorusuna “Vücutla değil de şarkı ile ön plana çıkmak istiyorum. Kıyafetlerim daha ön planda olabilir. Vücudumla öne çıkacağımı düşünmüyorum. Belki daha kaslı bir hale gelirsem olabilir” diye yanıt verdi.

UYKU SORUNUNU SARI KANTARON ÇAYI İLE ÇÖZDÜ

Yoğun geçen konser maratonu nedeniyle daha önce uyku sorunu olduğunu açıklayan Sefo, bu durumu sarı kantaron çayı ile çözdüğünü söyledi: “Sarı Kantaron çok önemli. Her gece uyumadan bir çay yapıyorum. Depresyona da iyi geliyor. Biraz daha iyi hissettirir diye bitkisel destek. İlaçlara başlamak yerine bitkisel, daha doğal olan şeylerden başlamak istedim”

“PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM”

Sefo, röportaj sırasında sık sık hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü rapçı, “Psikolojik olarak bu duruma alışabildiniz mi?” şeklindeki soruya “İki yıl oldu. Zor durumları da var. Zaman zaman psikolojik olarak etkileniyorum. Onu da düzeltmeye çalışıyorum. Destek alıyorum. Çok faydasını gördüm. Herkesi mutlu etmek zor bir şey. Konsere bir kalabalık geliyor ve sahnede şarkıyı söylerken ‘o adam mutlu mu?’ diye düşünüyor olmak beni yoruyor. O anlamda biraz yoruluyor olabilirim. Gülü seven dikenini katlanır” şeklinde yanıt verdi.

Rap dünyasındaki rekabet hatırlatılan Sefo, “Bu rekabet sizde gerginlik yaratıyor mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayatın her yerinde rekabet var. Bu çok doğal bence. Rap müziğin doğasına zaten sataşmak, asi olmak zaten var. Bu durum ister istemez bir gerginlik yaratıyor. Her sektörde yarış var ve bende diğer sanatçı arkadaşlarıma zarar vermeden yarışmaya çalışıyorum.”

Hadise ile Murda’nın “Sen Dönene Kadar” düeti sorulan Sefo, “Şarkıyı güzel, keyifli buldum. Zaten çıkmadan önce O Ses Türkiye’de dinlemiştik” dedi.

AŞK HAYATINI KONUŞMUYOR

Melisa Döngel ile ilişkisi sorulan şarkıcı, “İlişki konusuyla alakalı fazla açıklama yapmak istemiyorum” diyerek aşk hayatı hakkında konuşmak istemedi.

NAZAR BONCUKLU SEFO

Röportaj sırasında telefonu çalan şarkıcı, muhabirlerden ricada bulunarak telefonunu açtı. Karşısındaki kişinin fanı olduğunu söylemesiyle şaşıran Sefo, “İşte zaman zaman böyle telefonlar alıyorum” diyerek gülümsedi. Şapkasındaki nazar boncuğu dikkat çeken Sefo, “Yoldan geçerken bir abla geldi taktı. Sen nazarı çok fazla düşünmüyorum. Nazar olur ama aklıma takmıyorum” dedi.

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