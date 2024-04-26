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Sefo'dan "İmparator" albümü

Sefo, adını “İmparator” koyduğu 24 şarkılık albümün müjdesini verdi.

Sefo'dan "İmparator" albümü

Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Samsun’da geçirdiği çocukluk döneminde müziğe merakı başladı. Kendi sözlerini yazdığı şarkılarla birlikte o süreçte underground rap konserlerinde sahne almaya başladı.

Sefo'dan "İmparator" albümü

2015-2018 yılları arasında amatör şekilde şarkılar yapmaya devam etti. 2018 yılında ‘Yalan’ ile müzik kariyerine profesyonel olarak ilk adımı attı. Şubat 2019'da çıkardığı ‘Poz’ teklisinden sonra proje yayınlarını artırmaya karar verdi. 2020 yılında Sony Music Türkiye ile anlaştı ve çalışmalarını hızlandırdı. 2021 yılına damga vuran ve kariyerinin ilk büyük hit’i olan, şarkısı “Bilmem Mi?” ile 500 milyonun üzerinde stream elde etti. Bu süreçte Türkiye’de 300’den fazla konser verdi ve bunun yanında İngiltere, Almanya, Fransa vb. Avrupa ülkelerinde büyük konser salonlarında hayranlarıyla buluştu.

Sefo'dan "İmparator" albümü

Yaptığı şarkılar, iş birlikleri ve projelerinde kullandığı soundlar ile müzikal anlamda geniş bir yelpazeye sahip ve ileriye dönük müzikal vizyonu olduğunu kanıtlayan başarılı rap yıldızı Sefo, üst üste yayınladığı hit şarkılardan sonra kariyerinin ilk albümünü tamamladı.

Sefo, adını “IMPARATOR” koyduğu 24 şarkılık albümün müjdesini verdi. Albümü iki part seri halinde yayınlama kararı alan Sefo, albümün birinci bölümünü dinleyicilerle buluşturdu. Albümde şarkıların sözleri ve müziği kendisine ait.

 

 

 

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