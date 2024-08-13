Sefa Doğanay’dan ‘Ay Işığında Komedi’

Komedyen, geleneksel hale gelen 'Ay Işığında Komedi' etkinlikleri kapsamında hayranlarını güldürdü.

Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Doğanay, "Yaz yoğun geçiyor. Yeni bir stand-up ve sinema filmi yazdım. Neriman Abla karakterimiz vardı. Sevenlerimiz onu çok istiyorlardı. Onunla ilgili yoğun çalışmamız oluyor." dedi.

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