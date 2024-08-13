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Sefa Doğanay’dan ‘Ay Işığında Komedi’

Sefa Doğanay, 'Sefa Doğanay Gazinosu'yla Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin amfi sahnesinde izleyici karşısına çıktı.

Sefa Doğanay’dan ‘Ay Işığında Komedi’

Komedyen, geleneksel hale gelen 'Ay Işığında Komedi' etkinlikleri kapsamında hayranlarını güldürdü.

Sefa Doğanay’dan ‘Ay Işığında Komedi’

Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Doğanay, "Yaz yoğun geçiyor. Yeni bir stand-up ve sinema filmi yazdım. Neriman Abla karakterimiz vardı. Sevenlerimiz onu çok istiyorlardı. Onunla ilgili yoğun çalışmamız oluyor." dedi.

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