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Şef Özlem Mekik’ten lahmacuna yeni nesil dokunuş

Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Şef Özlem Mekik, geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yorumlayarak lahmacuna yepyeni bir boyut kazandırıyor.

Şef Özlem Mekik’ten lahmacuna yeni nesil dokunuş

Bağdat Caddesi’nde kapılarını açan Laamaacuun, klasik lahmacun anlayışını değiştirerek, sokak lezzetlerini modern ve pratik bir sunumla buluşturuyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Laamaacuun, misafirlerinden tam not alarak hızla bir lezzet fenomenine dönüştü.

Şef Özlem Mekik’ten lahmacuna yeni nesil dokunuş

Yeni Nesil Lahmacun Hareketi sloganıyla yola çıkan Laamaacuun, Şef Özlem Mekik’in mutfaktaki ustalığını ve yenilikçi vizyonunu yansıtıyor. Lahmacunu özel soslarla zenginleştirerek dürüm formatında sunan bu konsept, lezzet ve pratikliği bir araya getiriyor. Özlem Mekik, Laamaacuun’un sadece bir restoran olmadığını, aynı zamanda global bir marka vizyonu taşıdığını belirterek, “Geleneksel Türk lezzeti olan Lahmacunu dünya çapında tanıtacak güçlü bir fast food markası yaratmayı hedefledik.” diyor.

Şef Özlem Mekik’ten lahmacuna yeni nesil dokunuş

Menüsünde 6 farklı lahmacun çeşidi ve 5 özgün sos bulunan Laamaacuun, yenilikçi sunumuyla Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden birini uluslararası gastronomi sahnesine taşımayı hedefliyor. Şef Özlem Mekik’in dokunuşuyla klasikleşmiş bir lezzet, şimdi bambaşka bir deneyime dönüşüyor.

Şef Özlem Mekik’ten lahmacuna yeni nesil dokunuş

 

 

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