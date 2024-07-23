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Sedef Avcı'nın AVM tarzı

Ünlü oyuncu Sedef Avcı'nın AVM tarzı. İşte detaylar...

Sedef Avcı'nın AVM tarzı

Kıvanç Kasabalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Sedef Avcı, önceki gün oğlu Can ve arkadaşları ile birlikte Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Sedef Avcı'nın AVM tarzı
Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde oğlu ve oğlunun arkadaşlarıyla birlikte bowling oynarken görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlere kırmayarak tek başına poz verdi.

 Sedef Avcı'nın AVM tarzı

Her şeyin yolunda olduğunu belirten Avcı, "Bugün Can ve arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye geldik. Ben de onlarla birlikte oyunları oynuyorum" dedi. Avcı'nın her zaman olduğu gibi formda görünümü ve spor tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

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