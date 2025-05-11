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Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş. İşte detaylar...

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerine getirdiği modern ve güçlü yorumlarla dikkat çeken genç sanatçı Seda Yüksel, Sen Hep Beni Mazideki Halimle Tanırsın”adlı unutulmaz eseri yeniden seslendirerek dinleyicilerle buluşturdu.

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
Şarkı ve video klip,

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
tüm dijital müzik platformlarında ve sosyal medya kanallarında eş zamanlı olarak yayınlandı.

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
Şarkının yapımcılığını, Türk müzik sektörünün köklü plak şirketlerinden Elenor Plak üstlenirken;

 Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

klibin yönetmenliğini ise Cemre Mert yaptı. Klip, Seda Yüksel’in sahne aldığı özel bir mekânda tamamlandı.

 Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş

Öte yandan, klip çekiminde yönetmen koltuğunda Seda Yüksel’in nişanlısı olan sanatçı Alex Tataryan da yer aldı.

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
Çekim boyunca nişanlısı Seda Yüksel’le yakından ilgilenen Alex Tataryan, her detaya büyük özen gösterdi.

Seda Yüksel'den sanat müziğine modern dokunuş
Görsel estetikten ışık kullanımına, sahne kompozisyonlarından duygusal yansımaya kadar her ayrıntı titizlikle planlandı.

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