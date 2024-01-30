Klip çekiminin arasında gazeteciler ile sohbet eden Üren, yeni şarkısından bahsetti. Seda Üren, "Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Elbisem de özel bir kostüm. Klip ile alakalı şöyle söylemek istiyorum, üzerinde bir sürü taş var ve sadece taşların yapıştırılması 3 saate yakın sürdü. Bu şarkı bizim çok eski bir şarkımız, bu günlere kısmetmiş. Aşkı, sevgiyi ve tutkuyu başka bir şekilde anlatmak istedik. Ayrılık dahi olsa güzel bir ayrılığın anlatıldığı bir şarkı ve klip olacak." diyerek yeni şarkısından ve klibinden bahsetti.

Hızlı bir tüketim döneminde olduğumuzu dile getiren Seda Üren, "Kaliteli, duygusal ve günümüz gençlerinin müzik tarzına uygun bir şekilde yapıldı. Duygulu okuduk, şarkı da harika. 15 sene sonra da dinlenilebilir bir şarkı olacak bence. Sözleri çok güzel. Herkese hitap eden bir şarkı. İnşallah 9 Şubat tarihinde yayınlayacağız. Sevgililer gününe yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

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