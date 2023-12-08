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Seda Üren: Bu tamamen saygısızlık

Seda Üren, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Üren, Reynmen’in Altın Kelebek ödülünü çöpe atmasının saygısızlık olduğunu söyledi.

Seda Üren: Bu tamamen saygısızlık

Beyaz kıyafeti ve kırmızı şapkasıyla dikkat çeken Üren, "Ben beyazcıyım aslında. Ya çok renkli giyiniyorum ya da beyaz giyiniyorum." dedi. Küçük bir alışverişe geldiğini dile getiren Üren, çocukları ve eşinden bahsetti. Ailesinin destekçisi olduğunu söyleyen Üren, "Çocuklarım ve eşim benim destekçim. Çocuklar diyor ki anne şarkı yapmayacak mısın? Ne zaman şarkı söyleyeceksin diye soruyorlar." diye konuştu. 

Seda Üren: Bu tamamen saygısızlık

Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek ödül töreninin ardından ödül almayı hak etmeyen ve yaşananların ardından saygısızca bir video paylaşan Reynmen hakkında konuşan Üren, "Bu tamamen saygısızlık. Bir sürü meslektaşı var. Her ödülü her yıl bir kişi alamaz mantıken. Alırken iyi de almayınca mı kötü oluyor? Saygı insanın kendisinden başlıyor bence. Genel olarak bakınca daha önceki aldığı ödüle o ortama ve ödülü veren insanlara saygısızlık." diyerek Reynmen'in yapmış olduğu hareketi sert bir dil ile eleştirdi. 

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