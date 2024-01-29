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Seda Sayan eşiyle fuarda

Geçtiğimiz günlerde yaylı yatak sektöründe teknoloji ve mükemmelliğin lider markası İDAŞ’ın ikinci reklam filmiyle karşımıza çıkan Seda Sayan, 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda hayranlarıyla bir araya geldi.

Seda Sayan eşiyle fuarda

Seda Sayan, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan ve reklam yüzü olduğu yatak üreticisi firmanın standını ziyaret etti. Ünlü sanatçı Türkiye'nin en neşeli ve keyifli ‘Günaydın’ı ile fuar ziyaretçileri ve İDAŞ misafirleriyle bir araya geldi.

Seda Sayan eşiyle fuarda

Tam 60 yıldır yaylı yatak sektörünün öncülüğünü yapan İDAŞ, yenilikçi ürünleri ve modern robot teknolojisini kullanarak sektördeki liderliğini korumaya devam ediyor. İDAŞ, 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluştu. İDAŞ, sağlıklı uyku deneyimini ileri teknolojik tasarımlarıyla birleştirdiği çok sayıda yeni ürünüyle İstanbul Fuar Merkezi Salon 3/303 no’lu standında yer aldı.

Seda Sayan eşiyle fuarda

Geçmişten günümüze yaylı yatak sektöründe teknoloji ve mükemmelliğin lider markası İDAŞ, IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda 4 yeni ürününü tüketiciyle buluşturuyor. Tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda geliştirilen ‘Smart Energy’, ‘Collagen 30 Plus’, ‘Grandeur’ ve ‘Natura Smart’ vücut sağlığını ve kaliteli uykuyu hedefliyor.

Seda Sayan eşiyle fuarda

 

 

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