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Seda Sayan'dan yeni tekli çalışma

Ünlü sanatçı Seda Sayan, "Benim Seni Görmem Lazım’’ adlı şarkıyı yorumladı.

Seda Sayan'dan yeni tekli çalışma

Daha önce farklı isimlerden de duyduğumuz "Benim Seni Görmem Lazım" adlı şarkıyı bu kez de Seda Sayan gibi güçlü bir ses yorumladı. Arabeskin sonuna kadar hissedildiği şarkıda, müzikseverler tamamen duyguyla buluşuyor.
Seda Sayan'dan yeni tekli çalışma
 
Prodüktörlüğünü Tolga Aykut’un üstlendiği, sözü Burak Tunç’a ve müziği Enver Yılmaz’a ait şarkının düzenlemesini Alper Atakan yaptı. Seda Sayan’ın yorumladığı ‘’Benim Seni Görmem Lazım’’ Mahzen Media imzası ve 4K klibi ile Mahzen Fabrick YouTube kanalında, yayınlandı.

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