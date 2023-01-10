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Seda Sayan'dan Murat Boz'a Çağrı

Seda Sayan, önceki gün eşi Çağlar Ökten'i izlemeye gitti. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye Yılbaşı programındaki jüri üyesi arkadaşı Murat Boz ile ilgili açıklamaları damga vurdu. İşte haberin detayları...

Seda Sayan&#039;dan Murat Boz&#039;a Çağrı

Ünlü isimler Kozyatağı Hilton Sahne 17 adlı eğlence mekanının ikinci gece yapılan açılış davetine katıldı. Mesut Şen ile Ertan Özbek ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Çağlar Ökten sahne alırken, oryantal Didem şovuyla yine tam not aldı. Açılış davetine Seda Sayan, Aslı Hünel, Banu Zorlu, Nadide Sultan, Devran İskender ve Ezra katıldı. Seda Sayan’a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü sürprizi yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan’a eşi Çağlar Ökten sarılarak, tebrik ederken sonrasında birlikte göz göze düet yaptılar.
Seda Sayan&#039;dan Murat Boz&#039;a Çağrı
"MURAT BOZ’U EVLENDİRECEĞİM"
Seda Sayan mekanda sahne alan eşi Çağlar Ökten’i yalnız bırakmadı. “Kocamı dinlemeye geldim” diyen Sayan, “Onun repartuarını, sahnesine olan hayranlığımı biliyorsunuz. Arkadaşlarım gelecek birazdan onlarla eğleneceğiz” dedi. Haftanın beş günü programı olan Sayan, sahnelere çok fazla zaman ayıramadığını esprili bir şekilde “Beni çıkarmaya paraları yetmiyor” dedi. ‘O Ses Yılbaşı’ programının birincisi Ebru Gündeş’i tebrik eden Sayan, puanlamaya göre verilen birincilik için ise “Dizi oyuncularını kaptığı için ben de Murat ve Yıldız ile cebelleştiğim için birinciliği kaptı” açıklamasını yaptı. Murat Boz’un performası için ise “3 Dominant kadının arkasında hallaç pamuğu gibi attırdık, çocuk perişan oldu. Ama yine de Acun’un sayesinde götürdü geceyi” açıklamasını yaptı.
Seda Sayan&#039;dan Murat Boz&#039;a Çağrı
Seda Sayan, “Murat Boz’un 2023 yılında evlenmesi lazım artık yeter bütün arkadaşları evlendi” diyerek Murat Boz’u evlendirmek istediğini söyledi. Popçunun adının Ayşe Ayçin Turan ile yakıştırılması hakkında ise “Benim o konuda konuşmam olmaz” dedi.
Seda Sayan&#039;dan Murat Boz&#039;a Çağrı
GÖZ GÖZE DÜET
Seda Sayan’a mekanda eşi ve kendisinin resimlerini taşıyan özel pastadan doğum günü yapıldı. Pastasını üfleyen Sayan’a eşi Çağlar Ökten sarılarak tebrik ederken sonrasında birlikte düet yaptılar.
Seda Sayan&#039;dan Murat Boz&#039;a Çağrı

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Editör
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