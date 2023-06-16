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Seda Sayan’dan Bülent Kaya’ya övgü dolu sözler 

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen ödül törenine katıldı.    

Seda Sayan’dan Bülent Kaya’ya övgü dolu sözler 

Görkemli bir şovla düzenlenen ödül gecesinde “Yılın En İyi Turizm yatırımcısı” ödülünü Yakın dostu Seda Sayan’dan almak için sahneye çıkan Bülent Kaya çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bülent Kaya’ya ödülü takdim eden Seda Sayan ise, “Bülent Kaya çok sevdiğim bir dostum sadece ben değil bütün sanat camiası sever  dürüstlüğünü ve her zaman her zor koşulda sanatçıların yanında durup destek verdiği için de kendisine çok teşekkür ederim” diyerek Bülent Kaya hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

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