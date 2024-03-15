Seda Sayan'dan boşanma açıklaması!

Seda Sayan, Çağlar Ökten'den boşanacağı iddialarına cevap verdi!



Programda açıklama yapan sanatçı, "Çağlar'ın halası arıyor. Böyle haberler yapmayın. Aramızda hiçbir şey yok. 2.5 yıldır beraberiz daha birbirimize, 'Öte git' demedik. Buradaki aşkımızı herkes şahit. Bu aşktan ne istiyorlar? Ayrılırsak söylerim" dedi.

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