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Seda Sayan'dan boşanma açıklaması!

Seda Sayan'dan boşanma açıklaması! İşte detaylar...

Seda Sayan'dan boşanma açıklaması!

Seda Sayan, Çağlar Ökten'den boşanacağı iddialarına cevap verdi!

Seda Sayan'dan boşanma açıklaması!
Programda açıklama yapan sanatçı, "Çağlar'ın halası arıyor. Böyle haberler yapmayın. Aramızda hiçbir şey yok. 2.5 yıldır beraberiz daha birbirimize, 'Öte git' demedik. Buradaki aşkımızı herkes şahit. Bu aşktan ne istiyorlar? Ayrılırsak söylerim" dedi.

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