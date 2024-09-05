Seda Sayan Acun Ilıcalı'nın düğününe neden katılamadığını açıkladı!

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, evlendi.



Gözler arkadaşı Seda Sayan'ı aradı.



Sayan, annesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını söyleyerek, çifte mutluluk diledi.

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