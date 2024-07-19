Seda Mete Terzi Bodrum’da

Canlı müziğin adresi Terzi Bodrum’da bu akşam Seda Mete sahne alıyor.

Renkli repertuarı ve enerjik sahnesiyle Seda Mete geç saatlere kadar misafirlerini ağırlayacak.

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