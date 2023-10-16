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Seda Kırımlıoğlu'ndan yeni proje

Ünlü oyuncu Seda Kırımlıoğlu'ndan yeni proje... İşte detaylar...

Seda Kırımlıoğlu'ndan yeni proje

'Kardeşlerim' dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile beğenilen oyuncu Seda Kırımlıoğlu; Ali Ayyıldız’ın yönettiği 'Hayat Kırıkları' adlı sinema filminde Anıl İlter, Merve Çağıran ile birlikte başrolleri paylaşıyor.

Seda Kırımlıoğlu'ndan yeni proje
Ünlü oyuncu Seda Kırımlıoğlu “Çok keyifli bir proje. Çekimlerine başladık. Setten sete bir yoğun trafik içerisindeyim. Yorucu ama tatlı bir yorgunluk içerisindeyim” dedi.

 

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