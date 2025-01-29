  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Bakan: Yoruluyoruz ama işimiz bu

Seda Bakan, İstinyePark AVM’de görüntülendi. İşte detaylar...

Seda Bakan: Yoruluyoruz ama işimiz bu

Seda Bakan, İstinyePark AVM’de objektiflere yansıdı.

 Seda Bakan: Yoruluyoruz ama işimiz bu

Yoğun geçen bir sezonun ortasında bir boşluk bulduğunu ve o boşluğu da bakım günü yaptığını söyleyen Bakan, “Çok yoğun bir şekilde çalıştığımı zaten görüyorsunuz. Yoruluyoruz ama işimiz bu. Severek çalışıyorum. Bazen kendime hiç vakit ayıramıyorum ama bugün bir boşluğum vardı ve kendimi hemen dışarı attım. Bakımlarımı yaptıracağım. Onun dışında da zaten hep evdeyiz” dedi. Objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen Seda Bakan bakım sonrası yorgunluk kahvesini de içip evinin yolunu tuttu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası!
  Cemiyet

Toplusoy Ailesi'nde miras kavgası!

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!
  Magazin

Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı
  Magazin

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!
  Gündem

Elçin Sangu'dan Ayşe Barım açıklaması!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!
  Magazin

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın bebek heyecanı!

Aynur Aydın: İstanbul bir trafik canavarını daha kaldıramaz
  Magazin

Aynur Aydın: İstanbul bir trafik canavarını daha kaldıramaz