 Seda Bakan'ın mesajı Hadise'ye mi?

Esas Oğlan dizisinde kamere karşısına geçen Seda Bakan ile Hadise'nin arası bozulmuştu. İkili, bir süredir konuşmuyordu.



Bakan'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Bakan, Instagram hesabına birilerinin girdiğini açıkladı. Bir ekran görüntüsü paylaşan oyuncu, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hala hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah elin ayağına dolaşır!" dedi. Bakan'ın işaretlediği iPhone 11 olması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin ayna paylaşımında iPhone 11 kullandığı görülmüştü.

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