Seda Bakan: Hiç Keyfimiz Yok

Seda Bakan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Deprem yüzünden kendisini iyi hissetmediğini belirten oyuncu, "Nasıl olabilirim ki? Hiç keyfimiz yok. Açıkcası üzgünüz" diyerek, hızlı adımlarla aracına bindi.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Bakan'ın doğum kilolarından kısa sürede kurtulduğu görüldü.

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