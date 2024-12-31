 Seda Bakan çocuk arabasıyla alışverişte

Seda Bakan, geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.

AVM’de uzun saatler geçiren ünlü oyuncu yanında çocuğu ve bakıcısıyla gazetecilerin karşısına çıkarken alışveriş torbalarını taşıyamadığı i

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